Toen waren ze met elf: Deze landen zijn al geplaatst voor het EK 2024 in Duitsland

Hoe worden de overige deelnemers bepaald?

In totaal zullen er 24 landen deelnemen aan het EK 2024.



Naast gastland Duitsland komen er nog 20 deelnemers uit de EK-kwalificatiegroepen. Alle groepswinnaars en runners-up plaatsen zich.



De overige 3 gelukkigen komen uit play-offs, die ingevuld worden op basis van de resultaten in de UEFA Nations League. Aan de play-off zullen maar liefst 12 landen vanuit de Nations League deelnemen.



Namelijk de 4 groepswinnaars van elk van de 3 leagues A, B en C. Per league zal 1 land zich kwalificeren voor het EK voetbal. Is er iemand al gekwalificeerd via de kwalificatieronden? Dan plaatst het eerstvolgende hoogst genoteerde land zich voor de play-offs.

Het speelschema van de EK play-offs bestaat uit twee halve finales en een finale. De wedstrijden staan gepland in maart 2024.

De loting voor het EK gebeurt al vier maanden eerder op 2 december 2023 in Hamburg.