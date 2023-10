Felicity Wilson-Haffenden, wereldkampioene tijdrijden bij de junioren, trekt naar Lidl-Trek

Lidl-Trek blijft investeren in de jeugd. Nadat onze landgenote Fleur Moors eerder deze week haar handtekening heeft geplaatst bij de ploeg is het nu de beurt aan het Australische toptalent Felicity Wilson-Haffenden. Ze legt haar lot tot 2026 in handen van het team van onder meer Elisa Balsamo en Elisa Longo Borghini.