Hoe wordt het tennis weer aantrekkelijker voor de jeugd? "Kortere sets kunnen het meteen spannend maken"

Herinnert u zich nog de meer dan elf uur durende strijd tussen John Isner en Nicolas Mahut op Wimbledon in 2010? Of de epische finale, ook op Wimbledon, tussen Rafael Nadal en Roger Federer in 2008?



Zinderende wedstrijden die massaal bekeken werden. Maar is dit in tijden van TikTok, Instagram en andere snelle sociale media nog wel aantrekkelijk?

Tennisbond ATP is zich bewust van een generatiekloof. “Volgens onderzoek van de ATP is het enkel de oudere generatie die naar toernooien komt en op televisie volledige matchen kijkt”, duidt Filip Dewulf. “De jeugd daarentegen kijkt naar samenvattingen via meerdere schermen.”

Aan de ATP en WTA om daar een gepast antwoord op te bieden.