Bizar verhaal: Sjachtar-speler spoorloos verdwenen na match in Antwerp, club wacht al week op nieuws

"De speler kreeg een boarding pass, gaf vervolgens zijn bagage af, maar daagde niet op bij het instappen. We weten niet waar hij naartoe gegaan is, we hebben geen informatie."

"We kunnen bevestigen dat hij niet met ons terugkeerde naar Oekraïne", reageerde de club in een officiële reactie tegenover UA-football.

Waar is Oleksandr Rospoetko? Die vraag stellen ze zich momenteel bij Sjachtar Donetsk. De talentvolle verdediger speelde vorige week woensdag negentig minuten mee in de Youth League (de Champions League voor spelers onder 19 jaar) tegen Antwerp - een duel dat de bezoekers met 1-2 wonnen.

Extra vreemd: Rospoetko had naar verluidt net een akkoord gesloten over een nieuw langdurig contract bij de Oekraïense landskampioen.



In lokale media doen er ondertussen verschillende (onbevestigde) theorieën de ronde. Het vaakst gehoord is dat Rospoetko, die uit een pro-Russisch gebied komt, het land ontvluchtte om asiel aan te vragen in Rusland.



Alle mannen boven 18 jaar - tenzij enkele uitzonderingen - mogen in principe Oekraïne niet verlaten door de oorlogssituatie.

Andere bronnen beweren dan weer dat Rospoetko ontevreden was met zijn nieuwe overeenkomst en naar een club in de Russische derde klasse trekt.

"De club hoopt dat de speler snel terugkeert", klinkt het bij Sjachtar tegenover UA-football.

"We hebben hem een officiële brief gestuurd met de vraag zich binnen de vijf dagen bij het team te melden. Als hij dat niet doet, zal zijn contract ontbonden worden. Er waren alvast geen aanwijzingen dat Rospoetko zou vluchten."

De politie van Antwerpen weet voorlopig niets over deze verdwijning.