Ondanks 18/18 vecht hij tegen oude demonen: hoe Martinez zich in Portugal aan dezelfde steen dreigt te stoten

Martinez is nu eenmaal niet aan zijn proefstuk toe. Ook in ons land werd hij de recordhouder toen de Duivels zich met een duizelende 30 op 30 kwalificeerden voor EURO 2020.

“Onder Santos was er sleet te merken bij de spelers en de supporters. Martinez heeft die sfeer helemaal veranderd. Je voelt terug de verbondenheid bij de spelers en de fans als je in het Cidade do Futebol bent.”

Net zoals na zijn aanstelling hier, palmde hij de Portugezen in een mum van tijd helemaal in. “Hij heeft bij ons weer voor een positieve vibe gezorgd: binnen en buiten het team”, legt André Zeferino, voetbaljournalist bij het Portugese Record, uit.

“Hij is communicatief zeer open en bereikbaar voor de pers. Bij zijn aanstelling nam hij zelfs de tijd om elke journalist individueel te spreken. Dat doen niet veel coaches en is hier heel belangrijk”, klinkt het verhaal nu vanuit Portugal.

In ijltempo smeedde hij weer een (h)echte Belgische ploeg. Martinez schaarde zich achter zijn sterren, de sterren schaarden zich achter hem. Wat uiteindelijk leidde tot prestaties die festivalweides en grote markten over heel ons land collectief deden ontploffen.

Gevecht tegen verleden

Zelfs met de ferme olifant in de kleedkamer bij Portugal: Cristiano Ronaldo . "Bij zijn aanstelling zorgde het geval Ronaldo voor veel twijfel: gaat hij zijn internationale carrière beëindigen of neemt hij hem – ondanks zijn leeftijd en verblijf in Saudi-Arabië – toch nog mee?"

“Zo kwam er recent ook al kritiek de kop opsteken over zijn selecties, die steeds gestoeld zijn op dezelfde spelers. Met jongens die in vorm zijn – zoals Paulinho of Peto (Pedro Gonçalves) – wordt dan geen rekening gehouden”, trekt Zeferino een parallel.

Waar hij zijn sterren in België eerst bij de hand nam, net zoals nu bij Ronaldo, durfde hij ze later niet meer los te laten. Wat nefast werd voor zijn selecties.

En waar hij in België eerst constructief was in zijn interviews, verviel hij later in vals positivisme. Wat dan weer funest was voor zijn geloofwaardigheid.





“Maar tot nu toe deinsde hij nog niet terug om zijn verantwoordelijkheid te nemen in de media. Hij sprak al openlijk dat hij Europees kampioen wilde worden, geeft altijd een eerlijke uitleg bij een niet-selectie en wanneer we niet goed speelden, benoemde hij dat steeds”, aldus Zeferino



Aha, dan toch een streepje bij voor Martinez 2.0, al is het natuurlijk iets gemakkelijker kritisch te zijn als je ongeslagen bent.



“Echt leiderschap toont zich in crisissituaties, natuurlijk. En dat heeft de bondscoach in Portugal nog niet gehad. Het is uitkijken hoe hij dan reageert. Net zoals het uitkijken is of hij de komende maanden durft af te wijken van zijn selectie”, beseft ook Zeferino.