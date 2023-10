Een zomer om snel te vergeten, maar een seizoensstart om in te kaderen. Romelu Lukaku heeft een tumultueuze periode achter de rug. De aanvalsleider van de Rode Duivels werd persona non grata in Milaan en Turijn door transferperikelen, weigerde een overstap naar Saudi-Arabië en herleeft nu opnieuw onder de vleugels van Mourinho. Volg zijn persconferentie over deze thema's vanaf 12.40 uur op deze pagina.