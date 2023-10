WK rugby: Nieuw-Zeeland veegt de vloer aan met Argentinië op weg naar finale

clock 23:24 23 uur 24. Argentinië is een eitje voor Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland heeft zich zonder moeite geplaatst voor de finale van het WK. De All Blacks klopten Argentinië met 44-6 na een partij waar al snel elke spanning uit verdween. De Pumas kwamen wel op voorsprong (0-3) na een penalty, maar Nieuw-Zeeland stelde vlot orde op zaken. Bij de rust stond er al 20-6 op het bord. De All Blacks pakten uit met liefst 7 try's, waarvan 3 op naam van Will Jordan. Daarmee komt hij op 8 try's dit toernooi, een evenaring van het record van zijn landgenoten Jonah Lomu en Julian Savea en de Zuid-Afrikaan Bryan Habana. De All Blacks kunnen een 4e wereldtitel pakken na 1987, 2011 en 2015. Het wordt hun 5e finale. Ze spelen tegen de winnaar van Engeland-Zuid-Afrika van morgen, een heruitgave van de finale van 2019, gewonnen door de Afrikanen. . Argentinië is een eitje voor Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland heeft zich zonder moeite geplaatst voor de finale van het WK. De All Blacks klopten Argentinië met 44-6 na een partij waar al snel elke spanning uit verdween.



12:12 12 uur 12. Opvallend All Blacks spelen WK met 3 broers en het hadden er zelfs 4 kunnen zijn

18:23 18 uur 23. Opvallend BEKIJK: Een SUV die de bus blokkeert? Geen probleem voor een rugbyploeg

14:12 14 uur 12. Zuid-Afrika schakelt gastland Frankrijk uit op het WK rugby.

23:31 23 uur 31. Zuid-Afrika dompelt Franse fans onder in rouw. Een volgepakt Stade de France met bijna 80.000 toeschouwers genoot van 80 minuten toprugby tussen gastland Frankrijk en titelverdediger Zuid-Afrika. De eerste helft stond bol van de geweldige tackles, uitstekende verdedigende acties en individuele hoogstandjes. Frankrijk dook de rust in met een 22-19-voorsprong. In de tweede helft vuurde Zuid-Afrika een spervuur aan hoge ballen af. De "Springboks" sprongen uiteindelijk op en over Frankrijk naar een nipte 28-29-zege. Een overwinning die Zuid-Afrika behaalde op de kracht en onder impuls van een magistrale Eben Etzebeth. In de halve finales kijkt Zuid-Afrika vrijdag het enige overgebleven Europese land in de ogen: Engeland. In de andere halve finale staan Argentinië en Nieuw-Zeeland tegenover elkaar.



De eerste helft stond bol van de geweldige tackles, uitstekende verdedigende acties en individuele hoogstandjes. Frankrijk dook de rust in met een 22-19-voorsprong.



In de tweede helft vuurde Zuid-Afrika een spervuur aan hoge ballen af. De "Springboks" sprongen uiteindelijk op en over Frankrijk naar een nipte 28-29-zege.



Een overwinning die Zuid-Afrika behaalde op de kracht en onder impuls van een magistrale Eben Etzebeth.



In de halve finales kijkt Zuid-Afrika vrijdag het enige overgebleven Europese land in de ogen: Engeland. In de andere halve finale staan Argentinië en Nieuw-Zeeland tegenover elkaar.

18:57 18 uur 57. Engeland is derde halvefinalist. De derde kwartfinale was een clash tussen de voorwaartse power en druk van Engeland en de tactische, gedisciplineerde en verdedigende Flying Fijians. Engeland leek halfweg al zijn schaapjes op het droge te hebben met een 11-puntenkloof: 21-10. Maar uit de vorige kwartfinales wisten we dat zo'n grote halftime voorsprong maar relatief is. Dat maakte Fiji vandaag nog maar eens duidelijk. 10 minuten voor tijd stond het plots 24-24, met dank aan de invallers bij Fiji. Ze toverden heerlijk rugbyspel op de mat. Engeland sloeg terug in de slotminuten en liet Kate Middleton (de prinses van Wales) opveren in de tribunes met een 30-24-zege. Geen eerste halve finale voor Fiji op het WK, wel een 6e halve finale voor Engeland. Tegenstander daarin wordt de winnaar van het duel tussen gastland Frankrijk en titelverdediger Zuid-Afrika.



Engeland leek halfweg al zijn schaapjes op het droge te hebben met een 11-puntenkloof: 21-10. Maar uit de vorige kwartfinales wisten we dat zo'n grote halftime voorsprong maar relatief is.



Dat maakte Fiji vandaag nog maar eens duidelijk. 10 minuten voor tijd stond het plots 24-24, met dank aan de invallers bij Fiji. Ze toverden heerlijk rugbyspel op de mat.



Engeland sloeg terug in de slotminuten en liet Kate Middleton (de prinses van Wales) opveren in de tribunes met een 30-24-zege.



Geen eerste halve finale voor Fiji op het WK, wel een 6e halve finale voor Engeland. Tegenstander daarin wordt de winnaar van het duel tussen gastland Frankrijk en titelverdediger Zuid-Afrika.



14:27 14 uur 27. Nieuw-Zeeland klopt topfavoriet Ierland in de kwartfinales van het WK rugby.

23:01 23 uur 01. All Blacks te sterk voor Ierland. Rugbyvolgers keken watertandend uit naar de clash tussen de nummer 1 van de wereld, Ierland, en drievoudig wereldkampioen Nieuw-Zeeland. De All Blacks begonnen verschroeiend aan de partij. In geen tijd liepen ze uit tot 0-13. Maar nog voor de rust was bijna alles te herdoen na een knappe comeback van de Ieren: 17-18. Ondanks de 50.000 dolenthousiaste Ierse fans in het Stade de France was het Nieuw-Zeeland dat in de 2e helft weer de bovenhand nam. Maar andermaal toonden de Ieren veerkracht en kwamen ze terug tot 24-25. Een razend spannende partij. "Dit is de beste rugbymatch ooit", klonk het bij meerdere volgers. Toen Jordie Barrett met een penalty Nieuw-Zeeland weer wat meer marge gaf (24-28), stonden er nog 10 speelminuten op het bord. Ierland voerde de druk op in de laatste 5 minuten, maar stuitte op de stugge verdediging van de All Blacks. De score bleef ongewijzigd. Zo sneuvelt Ierland opnieuw in de kwartfinales en komt er een einde aan de ongeslagen reeks van 17 wedstrijden. Nieuw-Zeeland blijft op koers voor een 4e wereldtitel. In de halve finales kijken de All Blacks Argentinië in de ogen.



De All Blacks begonnen verschroeiend aan de partij. In geen tijd liepen ze uit tot 0-13. Maar nog voor de rust was bijna alles te herdoen na een knappe comeback van de Ieren: 17-18.



Ondanks de 50.000 dolenthousiaste Ierse fans in het Stade de France was het Nieuw-Zeeland dat in de 2e helft weer de bovenhand nam. Maar andermaal toonden de Ieren veerkracht en kwamen ze terug tot 24-25. Een razend spannende partij.



"Dit is de beste rugbymatch ooit", klonk het bij meerdere volgers. Toen Jordie Barrett met een penalty Nieuw-Zeeland weer wat meer marge gaf (24-28), stonden er nog 10 speelminuten op het bord.



Ierland voerde de druk op in de laatste 5 minuten, maar stuitte op de stugge verdediging van de All Blacks. De score bleef ongewijzigd.



Zo sneuvelt Ierland opnieuw in de kwartfinales en komt er een einde aan de ongeslagen reeks van 17 wedstrijden. Nieuw-Zeeland blijft op koers voor een 4e wereldtitel. In de halve finales kijken de All Blacks Argentinië in de ogen.



19:04 19 uur 04. Argentinië verrast Wales. Wales, halvefinalist op het vorige WK, raasde door de groepsfase met een perfect rapport. Tegen Argentinië (2e in zijn groep) waren de Welshmen dan ook favoriet. In het 1e kwart was er nog geen vuiltje aan de lucht voor Wales. Het sloeg een 10-0-kloof, maar liet de Argentijnen daarna weer helemaal in de wedstrijd komen. Met 2 penaltygoals voor en 2 penaltygoals na de rust leidde Argentinië plots de debatten: 10-12. Wales sloeg terug en deed haasje-over. Maar in het laatste kwart bogen de Pumas een 17-12-achterstand nog om in een 17-29-zege. En zo staat Argentinië voor de 3e keer in de halve finales van het WK rugby. Tegenstander daarin wordt Ierland of Nieuw-Zeeland, die elkaar vanavond om 21 uur in de ogen kijken.



In het 1e kwart was er nog geen vuiltje aan de lucht voor Wales. Het sloeg een 10-0-kloof, maar liet de Argentijnen daarna weer helemaal in de wedstrijd komen.



Met 2 penaltygoals voor en 2 penaltygoals na de rust leidde Argentinië plots de debatten: 10-12. Wales sloeg terug en deed haasje-over. Maar in het laatste kwart bogen de Pumas een 17-12-achterstand nog om in een 17-29-zege.



En zo staat Argentinië voor de 3e keer in de halve finales van het WK rugby. Tegenstander daarin wordt Ierland of Nieuw-Zeeland, die elkaar vanavond om 21 uur in de ogen kijken.



19:03 19 uur 03.