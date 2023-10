Ben Mertens blikt veteraan Dominic Dale in op weg naar 1/16e finales in Wuhan

Dominic Dale doorzwom al vele snookerwatertjes en staat ook op zijn 51e nog altijd in de top 60 van de wereld, zo'n 25 plaatsen hoger dan Ben Mertens.



Maar aan de snookertafel waren de rollen duidelijk omgekeerd. In het eerste deel van de wedstrijd bewees Mertens een uitstekende break builder te zijn, terwijl hij in het tweede deel ook zijn talent in het meer tactische etaleerde.



In de 1/16e finales neemt de nog altijd maar 18-jarige Mertens het op tegen Lyu Haotian, de nummer 41 van de wereld.

Mertens is dankzij zijn zege al verzekerd van zo'n 9.250 euro prijzengeld, maar dat kan bij toernooiwinst oplopen tot 160.000 euro.