Thibaut Courtois overspoeld door tienduizenden (haat)berichten na steun aan Israël

De uitspraken van Courtois zijn wel extra gevoelig door het verleden van zijn club Real Madrid met Palestina, waar het al jaren liefdadigheidswerk steunt.

Enkele jaren geleden ontving de Spaanse topclub ook een Palestijnse activiste, die in Israël acht maanden celstraf kreeg voor het mishandelen van een Israëlische soldaat.



Een woordvoerder van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde het besluit van Real Madrid om "deze terrorist" te ontvangen toen "een schande".

Ook de Israëlische ambassadeur in Spanje uitte via sociale media zijn ongenoegen en noemde het onthaal van Tamimi een indirecte aanmoediging van agressie.



Dient zeker aangestipt te worden: Real Madrid steunde in het verleden eveneens projecten in Israël.