Sven Kums springt in de bres voor Vermeeren: "Ik kan niet begrijpen waarom hij eerst niet in selectie van Duivels zat"

Game recognizes game. Wie is in België beter geschikt dan Sven Kums om de kwaliteiten van een type als Arthur Vermeeren in te schatten? Zo stak de kapitein van AA Gent in Extra Time de loftrompet over zijn collega-middenvelder. "Als je het veld met hem deelt, voel je dat hij uitzonderlijk is", klinkt het in zijn betoog over de initiële en "onbegrijpelijke" niet-selectie van de 18-jarige.