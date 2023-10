Olympisch lot van de Red Dragons hangt aan zijden draadje na dramatisch verlies tegen Bulgarije

Red Dragons strandden met zicht op de haven

De Belgen begonnen vol vertrouwen aan de laatste horde op weg naar Parijs. Dankzij een rode kaart voor de Bulgaarse coach konden de Red Dragons een eerste kloof slaan.

Bij 16-12 en 19-16 leken de Belgen op weg naar een set voorsprong, maar plots sloop er twijfel in de ploeg. Niets lukte nog en Bulgarije ging met setwinst aan de haal: 21-25. Een duur dipje zou achteraf blijken.



Even gingen de kopjes naar beneden bij de Belgen, maar niet lang. Een block van Coolman en een sterk spelende Reggers gaven de Dragons ademruimte. Even speelden de zenuwen de Belgen nog parten, maar Reggers maakte het af: 25-23.

Die setwinst zorgde voor vertrouwen.Reggers mepte de ene na de andere aanval op de grond en zelfs een blessure van Coolman kon de Red Dragons niet afstoppen. Al was het nog even moeilijk om af te maken: Reggers dan maar 25-21.

Maar daarna liep het helemaal fout. De Red Dragons stapelden de opslagmissers op en er kwam zand in de Belgische motor. Reggers kwam er niet meer door en Bulgarije - al uitgeschakeld - dat niets meer te verliezen had, duwde door: 22-25.

Toch hadden de Belgen hun lot nog in eigen handen: winst in de tiebreak en de tickets voor Parijs konden geboekt worden. Maar iedereen voelde dat de cruciale zege uit de Belgische handen aan het glippen was.

Bulgarije liep uit, maar een geweldige reeks opslagen van Cox gaf België nog een kans (van 5-8 naar 8-8). Bij 9-12 moest Zanini opnieuw ingrijpen en dankzij een winnende opslag van D'Heer stond het zowaar 13-13. De hoop laaide weer op, maar op matchbal voor Bulgarije vond Reggers het Bulgaarse blok op zijn weg: 13-15.