LIVESTREAM WK turnen: kijk naar de toestelfinales op zondag

clock 14:47

14 uur 47. Sprong: goud voor Jake Jarman. Het goud op de sprong is naar Groot-Brittannië gegaan, meer bepaald naar Jake Jarman. Dat heeft hij voornamelijk te danken aan zijn eerste sprong, die maar liefst 15.400 punten opleverde. Door een mindere 2e sprong was het nog even bibberen, maar buiten Jarman geraakte niemand gemiddeld over de 15.000 punten. Het zilver is voor de Amerikaan Khoi Young, Nazar Tsjepoerni klopte zijn landgenoot Igor Radivilov nipt voor het brons. .