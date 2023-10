LIVESTREAM WK turnen: een 22e(!) wereldtitel voor Biles, kijk naar de laatste toestelfinales

Haar favoriete onderdeel - de vloer - moet nog komen, maar Simone Biles heeft haar 22e wereldtitel binnen in Antwerpen. Op de balk was de Amerikaanse allroundkampioene ongenaakbaar. Ze haalde het met een score van 14.800 punten, goed voor haar 4e wereldtitel op de balk. De Chinese Zhou Yaqin, die dezelfde moeilijkheidsgraad turnde als Biles, kwam net tekort bij haar uitvoering. Ze moest vrede nemen met het zilver met een score van 14.700. De Braziliaanse Rebeca Andrade, gisteren al goed voor goud op de sprong, veroverde het brons.

14 uur 47. Sprong: goud voor Jake Jarman. Het goud op de sprong is naar Groot-Brittannië gegaan, meer bepaald naar Jake Jarman. Dat heeft hij voornamelijk te danken aan zijn eerste sprong, die maar liefst 15.400 punten opleverde. Door een mindere 2e sprong was het nog even bibberen, maar buiten Jarman geraakte niemand gemiddeld over de 15.000 punten. Het zilver is voor de Amerikaan Khoi Young, Nazar Tsjepoerni klopte zijn landgenoot Igor Radivilov nipt voor het brons. .