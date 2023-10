LIVESTREAM: Geen 22e wereldtitel voor vallende Biles, die wel zilver pakt op sprong

clock 14:44

14 uur 44. Olympisch kampioen Dolgopyat is nu ook wereldkampioen. De eerste gouden medaille van de dag is voor de Israëli Artem Dolgopyat. De olympische kampioen op dit nummer was in de finale twee tienden van een punt sterker dan de Japanner Kazuki Minami. Dolgopyat turnde niet de moeilijkste oefening van de acht deelnemers, maar voerde die wel als beste uit, goed voor goud. .