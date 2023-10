LIVESTREAM: Geen 22e wereldtitel voor vallende Biles, 16-jarige Chinese pakt goud op nummer Derwael

De zege ging naar de 16-jarige Chinese Qiyaun Qiu, die debuteert op een WK, met 15.100. Ter vergelijking: op het WK 2019 in Stuttgart pakte Derwael goud met 15.233, in Tokio won ze met 15.200.

De Ier Rhys McClenaghan is net als vorig jaar de winnaar op het paard bij de mannen. Max Whitlock, de dubbele olympische kampioen, ging in de fout en viel daardoor naast de medailles.

14 uur 44. Olympisch kampioen Dolgopyat is nu ook wereldkampioen. De eerste gouden medaille van de dag is voor de Israëli Artem Dolgopyat. De olympische kampioen op dit nummer was in de finale twee tienden van een punt sterker dan de Japanner Kazuki Minami. Dolgopyat turnde niet de moeilijkste oefening van de acht deelnemers, maar voerde die wel als beste uit, goed voor goud. .