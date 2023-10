BEKIJK (nieuwe beelden): Remco Evenepoel komt hard ten val, linkerkant is stevig geraakt

De schade bij één van de drie topfavorieten lijkt wel mee te vallen, maar de hele linkerkant van Remco Evenepoel is toch goed geraakt.

Ploegmaats Julian Alaphilippe en Ilan Van Wilder kwamen snel bij hun kopman om te zien hoe het gaat, waarna de Belgische kampioen weer vertrok met een bebloede linkerknie en -elleboog.

Ook Sjoerd Bax (UAE), die moest opgeven en bij zijn val zijn dijbeen brak, en Bora-duo Giovanni Aleotti en Jai Hindley waren bij de valpartij na zo'n 20km koers betrokken.

Op beelden die wat later opdoken is te zien dat Evenepoel Bax raakt en daarna hard tegen de grond gaat. Het is een klein wonder dat hij nog op de fiets zit.