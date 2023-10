Welke Rode Duivels selecteert Domenico Tedesco om 12 uur voor EK-voorrondeduels tegen Oostenrijk en Zweden?

Na het Europese geweld van de voorbije dagen en voor dat van komend weekend in eigen land is het vandaag ook alweer tijd voor internationaal voetbal. Bondscoach Domenico Tedesco maakt om 12 uur zijn selectie van Rode Duivels bekend voor de EK-voorrondeduels van 13 oktober in Oostenrijk en 16 oktober tegen Zweden. Volg zijn persconferentie hier met tekst.