Nu ook officieel: Simone Biles is de grootste gymnaste aller tijden

12 uur 52. Blikvanger Simone Biles voor de geschiedenis. Na de allroundfinale bij de mannen gisteren, waarin Luka Van den Keybus het Belgische publiek plezierde, is het vanavond de beurt aan de vrouwen. Het Sportpaleis in Antwerpen kijkt uit naar de absolute ster, Simone Biles. Kan de 26-jarige Amerikaanse vanavond de meest gelauwerde gymnaste aller tijden worden met een 34e WK- of OS-medaille. Nu deelt ze de koppositie nog met de Rus Vitali Tsjerbo, die in de jaren 90 33 keer eremetaal sprokkelde op WK's en Olympische Spelen. Na haar teamgoud met de VS zit Biles ook aan 33 stuks - 26 op WK's, 7 op Spelen. En ze komt nog 5 keer in actie. Na de kwalificaties was ze eerste allround en op de vloer, sprong én balk. Enkel op de brug moest ze met een 5e plek tevreden zijn. .