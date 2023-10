Legia-fans bestormen toegang AZ-stadion, politieagent bewusteloos, "2 spelers opgepakt"

Enkele explosieve aanhangers van de Poolse club Legia Warschau hebben een aantal wapenstokken en peperspray van ME'ers afgepakt. Een woordvoerder van de politie laat weten dat niemand is opgepakt. Hij zegt wel hierover "een vinger aan de pols" te houden.



De agent die bewusteloos raakte, is behandeld aan zijn verwondingen, maar kon vervolgens niet meer verder werken.



Volgens de politie was het in de avond onrustig bij de ingang van het uitvak van het AZ-stadion. De politie zette traangas in om de supporters tegen te houden, maar een deel wist door de toegangspoort te dringen.



Volgens de politiewoordvoerder had een deel van de fans geen ticket bij zich. Dat moesten ze ophalen bij het ADO-stadion in Den Haag. Vanaf daar zouden ze met bussen naar het stadion in Alkmaar worden gebracht.



Maar volgens de politiewoordvoerder zijn veel Poolse supporters op eigen initiatief naar het AZ-stadion gegaan om vervolgens zonder toegangsbewijs het stadion binnen te dringen.