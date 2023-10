Jumbo-Visma bevestigt dat er geen fusie met Soudal-Quick Step komt: "Niet de beste optie"

Wielerploeg Jumbo-Visma heeft bevestigd: : "Geen fusie met Soudal Quick-Step".

"Vanmiddag is het team ingelicht dat van een fusie geen sprake zal zijn", verklaarde een woordvoerder.

"Het was een van onze opties die we onderzochten", zei hij over het mogelijk samengaan van de Nederlandse en Belgische topploegen. Jumbo-Visma is op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor, sinds supermarktketen Jumbo heeft aangegeven dat het contract niet zal worden verlengd na volgend seizoen.

Een fusie met Soudal Quick-Step werd eveneens besproken.

"We willen ook na het tijdperk van Jumbo als naamgevend hoofdsponsor zowel organisatorisch, financieel als sportief toekomstbestendig zijn. In dat proces hebben we geconcludeerd dat een fusie met Soudal Quick-Step niet de beste optie is. Wat wel de beste optie is, zal later blijken", aldus de woordvoerder.