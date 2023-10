Bert Sterckx: "Stunt heeft er nooit ingezeten voor Union, niveauverschil was gewoon heel groot"

Twee doelpunten, één op het einde van elke helft, nekten Union op het veld van Liverpool: 2-0. "Een logische nederlaag", vindt Bert Sterckx. "Union heeft gewoon de wet van de sterkste ondergaan, zeker in het eerste halfuur."

"De Brusselaars waren te zeer onder de indruk van de omstandigheden en de tegenstrever. Ze hadden de dag voordien al met open mond naar het lege stadion gekeken."

"Ik zeg niet dat Union met overdreven respect speelde, maar toch met wat angst in het begin van de wedstrijd. Wat overhaast, gejaagd, onverzorgd. Het is dus normaal dat Union de match verloor. Tegelijkertijd is dat niets om beschaamd over te zijn."

Union besloot zich evenwel niet in te graven op Anfield. "Het was best een aanvallende opstelling", beaamt Bert Sterckx. "Centraal stonden Puertas en Lazare, die aanvallend denken. En met Amoura en Nilsson koos coach Blessin voor twee spitsen. Dat is geen ploeg die gemaakt is om rond de eigen rechthoek te verdedigen."

De Brusselaars dwongen zo 11 corners af, al kwam er weinig gevaar uit voort. "Het pleit al voor Union dat ze tot 11 hoekschoppen zijn gekomen. Ze hebben met een groot hart gespeeld."

"Dat zei Klopp ook: Liverpool heeft Union net genoeg kunnen afhouden, anders waren ze er misschien wel eens doorgekomen."