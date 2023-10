Kijk om 19.20 uur naar WK turnen met Luka Van den Keybus in allroundfinale

clock 14:36

14 uur 36. Van den Keybus opgevist. Na de kwalificaties op zaterdag was Luka Van den Keybus als beste Belg 27e op de allrounddeelnemerslijst, als derde reserve dus. De top 24 (met 2 atleten per land) mag vanavond meedoen, de 26-jarige Belg had het geluk dat 3 atleten afzegden, zodat hij voor eigen volk mag acteren. Het is zijn 3e WK-finale allround op een rij: in 2021 was hij 16e, in 2022 20e. .