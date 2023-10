Belgian Cats ontvangen wereldkampioen Verenigde Staten in Antwerpen in jacht op olympisch ticket

Als Europees kampioen hebben de Belgian Cats in eigen land een opdracht. In groep B moeten de Belgen de Verenigde Staten, Nigeria en Senegal kloppen. De Lotto Arena en het Sportpaleis worden de decors van de drie wedstrijden.

Een leuke uitdaging wacht onze landgenotes, die het op 8 februari 2024 opnemen tegen de Amerikaanse sterren uit de WNBA.

Al heerst er geen schrik in het Belgische kamp. “We geloven in onze sportieve kansen,” zegt general manager Koen Umans. “Als Europees kampioen moeten we van geen enkele tegenstander schrik hebben. En met het thuispubliek aan onze zijde hebben we een extra troef in handen.”

Dat de Cats een absolute topper loten, hoeft geen gevolgen te hebben op de kwalificatiekansen voor de Spelen. De nummer 6 van de wereld neemt het naast de nummer 1 ook nog op tegen de nummers 11 en 20 op de ranglijst.

De VS is al geplaatst voor de Spelen en er mogen nog twee ploegen mee naar de Spelen in Parijs komende zomer.