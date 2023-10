MULTILIVE CL: Newcastle straft gestuntel van PSG af, Openda moet achtervolgen tegen City

clock 21:34 21 uur 34. Rode Ster - Young Boys: 1-0. De vijfde goal is gevallen in Servië. Na een snel omschakelingsmoment zet Bukari zich goed door op zijn rechterflank. Het nummer 30 van Rode Ster Belgrado schakelt nog een mannetje uit en brengt het leer dan snoeihard voor de goal. Daar is Ndiaye goed gevolgd om de 1-0 tegen de Young Boys op het scorebord te zetten. . Rode Ster - Young Boys: 1-0 De vijfde goal is gevallen in Servië. Na een snel omschakelingsmoment zet Bukari zich goed door op zijn rechterflank. Het nummer 30 van Rode Ster Belgrado schakelt nog een mannetje uit en brengt het leer dan snoeihard voor de goal. Daar is Ndiaye goed gevolgd om de 1-0 tegen de Young Boys op het scorebord te zetten.

clock 21:29 21 uur 29. Celtic - Lazio: 1-1. Slag om slinger. Enkele minuten na het openingsdoelpunt van Celtic komt Lazio alweer langszij. Na een flipperkastmomentje in de zestien-meter knikt Matias Vecino de bal in doel. Er is nog even twijfel of het leer over de lijn is, maar de scheidsrechter wijst naar de middenstip: 1-1.

clock 21:19 21 uur 19. Leipzig - City: 0-1. De vraag was niet óf, maar wel wanneer Manchester City zijn rekening zou openen tegen Leipzig. Het uiteindelijk verdict: minuut 25. Rico Lewis brengt de bal tot bij Foden, die de bezoekers met een volley op voorsprong zet.

clock 21:18 21 uur 18. Almiral mikt Newcastle op 1-0.

clock 21:17 21 uur 17. Newcastle - PSG: 1-0. St James' Park davert op zijn grondvesten. PSG verdedigt kinderlijk uit en geeft de bal simpelweg aan Newcastle. De thuisploeg ziet Donnarumma het eerste schot van Isak pareren, maar Almiron is goed gevolgd en legt het openingsdoelpunt alsnog binnen.



clock 21:04 21 uur 04. Lazio moet al snel achtervolgen tegen Celtic.

clock 21:03 21 uur 03. Celtic - Lazio: 1-0. Als een mes door slappe boter. Celtic combineert de bal met een langgerekt een-tweetje tot bij Kyogo Furuhashi. De Japanse spits aarzelt niet en schuift de bal door de beentjes van de doelman. Het eerste doelpunt is een feit: 1-0.

clock 20:46 20 uur 46. Champions League deel 2. Het fluitsignaal weerklinkt opnieuw. Volg op deze pagina de tweede lading Champions League-wedstrijden van deze avond. Wie wint de cash-clash tussen PSG en Newcastle? Kunnen basisspeler Openda en mogelijke invaller Doku schitteren in Leipzig-City? Volg het op deze pagina.

clock 20:45 20 uur 45. Dramatische ontknoping voor Antwerp. Wat een nachtmerrie. Anwerp leek in zijn tweede Champions League-duel tegen Sjachtar Donetsk zegezeker nadat het met een dubbele voorsprong ging rusten. Maar wat gebeurde er dan, zeg? De Great Old incasseerde snel een aansluitingstreffer en later ook de 2-2. Een zeldzame flater van doelman Jean Butez zorgde voor een nieuw drama en dan moest de penaltymisser van Toby Alderweireld in minuut 97 nog komen ... Lees hieronder het verslag.





clock 20:15 20 uur 15. Atlético - Feyenoord: 3-2. Atlético Madrid en Feyenoord maken er een doelpuntenfestijn van. Ueda (ex-Cercle) forceerde in het begin al een owngoal, maar de thuisploeg herpakte zich en klimt in de tweede helft op en over Feyenoord. Morata zorgt met zijn tweede van de avond voor de 3-2-voorsprong. Dat was meteen ook de eindstand.

clock 20:07 Aan de overkant begint Openda wel in de spits bij Leipzig. 20 uur 07. Aan de overkant begint Openda wel in de spits bij Leipzig.

clock 20:07 Geen Doku bij Manchester City. 20 uur 07. Geen Doku bij Manchester City.