Wereldkampioen Brecel moet zwoegen tegen juniorenwereldkampioen op English Open: "Ik was slecht"

"Moody doet me aan mezelf denken op die leeftijd"

"Hier heb ik niet van genoten", gaf Brecel toe. "Ik speelde te slecht, voelde me helemaal niet zeker en miste dan ook te veel."



"Moody speelde bij 2-1 ook enkele frames geweldig goed en zette me echt onder druk. Hij is een groot talent, mist alleen nog wat ervaring."



"Hij speelt met heel veel lef en dat doet me wel wat aan mezelf denken op die leeftijd. Al neemt hij wat meer tijd voor zijn shots."



Vorig jaar werd Brecel runner-up in Brentwood. In de finale was Mark Selby (WS-4) met 9-6 te sterk. Om even goed te doen moet Brecel in de eerste ronde allereerst voorbij de Engelse veteraan Andy Hicks (WS-53).



Julien Leclercq (WS-68) plaatste zich begin september al op de hoofdtabel. In de eerste ronde geeft hij vanmiddag de Iraniër Hossein Vafaei (WS-15) partij.