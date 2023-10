Basketbalclub Luik hekelt arbitrage en weigert uit protest verplaatsing naar Antwerp Giants te maken

Luik, de club die vorig jaar werd overgenomen door de Amerikaanse zakenman Ernie Cambo, voelt zich naar eigen zeggen al maandenlang benadeeld door de scheidsrechters in de BNXT League.

"We hebben al verschillende keren onpartijdige beslissingen gezien die leidden tot een uitsluiting in uitwedstrijden. Dat heeft een impact gehad op de integriteit van onze wedstrijden", laat de club weten in een persbericht.

"Deze vaststelling is niet enkel van toepassing op onze club. Ondanks onze toewijding en harde werk zijn we overtuigd dat deze oneerlijke beslissingen de geloofwaardigheid van onze sport ondermijnen bij zowel spelers als supporters."

"Met een zwaar gemoed hebben we daarom beslist om verstek te laten gaan voor onze volgende uitwedstrijd op 28 oktober. We hopen dat deze beslissing voor een constructieve reactie zorgt van de Liga. Dat is in het belang van alle basketbalfans."

"Wij dragen eerlijkheid hoog in het vaandel. We hopen dat er meer aandacht komt voor onpartijdigheid en transparantie bij de wedstrijdleiding. We kijken ernaar uit om weer op het veld te stappen met de zekerheid dat de wedstrijd fair zal verlopen."