"Ben je echt tevreden met deze beslissing?": geloste audiotapes van VAR-blunder zorgen voor ongeloof

Even terug naar zaterdag.



Dan leek Liverpool op voorsprong te komen in de topper tegen Tottenham, maar de VAR keurde het doelpunt toch af voor buitenspel. Een bizarre beslissing - op alle beelden was te zien dat Luiz Diaz onside stond.

De Engelse scheidsrechtersbond (PGMOL) gaf al snel toe dat er een menselijke fout gebeurd was en dat de audiotapes van de VAR gelost zouden worden.



Dat gebeurde dinsdagavond dus.

Uit de reconstructie (zie video bovenaan) valt op te maken dat alles correct liep bij het trekken van de buitenspellijn, waaruit dus blijkt dat Diaz géén buitenspel staat.

Alleen communiceert de VAR vervolgens tegenover de ref: "De check is gebeurd. Alles prima, perfect."

Daardoor denkt de scheidsrechter dat hij oorspronkelijk de juiste beslissing nam en de goal terecht afgekeurd werd. Dus laat hij het spel hervatten.

Tot verbazing van de assistent-VAR: "Ben je echt tevreden met deze beslissing?", vraagt hij meermaals aan de hoofdvideoref.

"Ja", herhaalt die tot drie keer toe. Om dan de volgende tegenstrijdige woorden uit te spreken: "Offside. Goal. Yeah."



De scheidsrechtersbaas belt vervolgens in om te melden dat ze de wedstrijd moeten stopzetten, om de fout te kunnen corrigeren. Alleen mag dat niet volgens het protocol.