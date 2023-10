Vandaag start ticketverkoop voor EK in Duitsland: alles wat u moet weten over de deadlines en prijzen

Welke tickets worden nu verkocht?

Het is dus koffiedik kijken welke ploegen je aan het werk zal zien als je straks bijvoorbeeld een ticket koopt voor de eerste groepsmatch in Dortmund. De volledige kalender is hier te raadplegen.

Belangrijk: tickets voor specifieke matchen van bepaalde landen, zoals de Rode Duivels, gaan later in verkoop. Simpelweg omdat er pas op 2 december geloot wordt voor de groepsfase van het EK.

Elke persoon die zich aanmeldt, heeft dezelfde kans op succes - ongeacht de datum waarop men zich registreerde. Supporters kunnen maximaal vier tickets per wedstrijd aanvragen én maar voor één duel per dag.

Wanneer kan je dan tickets voor de Rode Duivels kopen?

Maar hoe kan je dan tickets kopen voor de wedstrijden van de Rode Duivels?



Wel, na de loting op 2 december start er een nieuwe fase in de ticketverkoop. Vanaf dan zullen er, in samenwerking met de nationale bonden, nog eens 1 miljoen kaartjes te koop worden aangeboden aan de fans van deelnemende landen.



In België zal de verkoop verlopen via 1895, de officiële supportersclub van de Rode Duivels. Tijdens het vorige EK konden alleen leden de specifieke tickets kopen. Dat zal nu niet anders zijn.

Een lidmaatschap van een jaar kost 25 € (15 € voor kinderen) of 40 € voor 2 jaar (25 € voor kinderen).

Belangrijk: de supportersfederatie van de Rode Duivels werkt met een puntensysteem. Leden met een lange 'staat van dienst' krijgen dus voorrang op nieuwkomers.

Gezien er grote interesse verwacht wordt, zijn geïnteresseerden nu wellicht al te laat.