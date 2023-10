Oostende wint West-Vlaamse derby van promovendus Kortrijk in de BNXT-League

clock 23:54

23 uur 54. Oostende wint derby tegen Kortrijk. Oostende heeft met 67-73 gewonnen bij Kortrijk op de vierde dag van de BNXT-League. De meervoudige Belgische kampioen had aan het gepromoveerde Kortrijk wel een vette kluif. Aan de rust stond het nog 30-30. Maar daarna voerde Oostende het tempo op in de tweede helft, onder leiding van het duo Damien Jefferson (16 punten, 9 rebounds, 3 assists) en Khalil Ahmad (16 punten, 3 rebounds). Met 32 punten van de wisselspelers diepten de bezoekers de kloof uiteindelijk uit. Kortrijk vocht nog voor wat het waard was, maar kwam op het einde zes punten tekort: 67-73. Een aangenaam kijkstuk. .