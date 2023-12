Oostende vloert leider Straatsburg na zenuwslopende overtime in Champions League

Sam Van Rossom: "17 punten is iets te streng"

Oostende keert met een nederlaag weer richting de Belgische kust.



"Een nederlaag met 17 punten verschil is iets te streng", vindt de ervaren speler Sam Van Rossom. "Het verschil was iets kleiner dan de score laat uitschijnen."



"Op verplaatsing spelen in Europa is altijd moeilijk", gaat hij voort. "Zeker als je shots niet vallen of als je balverlies leidt. Dat betaal je cash."



"We hebben wel een van onze betere wedstrijden gespeeld", zegt Van Rossom, die voor het eerst sinds lang weer in België speelt.



"Het is nog wat zoeken voor mij, maar ik amuseer me in deze jonge en hongerige ploeg", verzekert hij.