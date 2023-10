Oostende verzuipt in tweede helft van Champions League-duel tegen Straatsburg

clock 22:24 22 uur 24. Oostende zakt weg tegen Straatsburg. Filou Oostende heeft zijn tweede wedstrijd in groep E van de Champions League basket verloren. De Belgische kampioen ging op bezoek bij het Franse Straatsburg met 81-68 (rust: 36-40) de boot in. Na een gelijkopgaand eerste kwart (14-13) nam Oostende in het tweede kwart (22-27) de leiding om bij de rust 36-40 voor te staan. Maar in het derde kwart (22-13) draaide Straatsburg de rollen om, waarna de Fransmannen in het vierde kwart (23-15) hun zege veilig stelden. Pierre-Antoine Gillet was bij de West-Vlamingen goed voor zeventien punten. . Oostende zakt weg tegen Straatsburg Filou Oostende heeft zijn tweede wedstrijd in groep E van de Champions League basket verloren. De Belgische kampioen ging op bezoek bij het Franse Straatsburg met 81-68 (rust: 36-40) de boot in.



Na een gelijkopgaand eerste kwart (14-13) nam Oostende in het tweede kwart (22-27) de leiding om bij de rust 36-40 voor te staan. Maar in het derde kwart (22-13) draaide Straatsburg de rollen om, waarna de Fransmannen in het vierde kwart (23-15) hun zege veilig stelden. Pierre-Antoine Gillet was bij de West-Vlamingen goed voor zeventien punten.

clock 31-10-2023 31-10-2023.

clock 23:43 23 uur 43. Sam Van Rossom: "17 punten is iets te streng". Oostende keert met een nederlaag weer richting de Belgische kust. "Een nederlaag met 17 punten verschil is iets te streng", vindt de ervaren speler Sam Van Rossom. "Het verschil was iets kleiner dan de score laat uitschijnen." "Op verplaatsing spelen in Europa is altijd moeilijk", gaat hij voort. "Zeker als je shots niet vallen of als je balverlies leidt. Dat betaal je cash." "We hebben wel een van onze betere wedstrijden gespeeld", zegt Van Rossom, die voor het eerst sinds lang weer in België speelt. "Het is nog wat zoeken voor mij, maar ik amuseer me in deze jonge en hongerige ploeg", verzekert hij. . Sam Van Rossom: "17 punten is iets te streng" Oostende keert met een nederlaag weer richting de Belgische kust.



clock 20:42 20 uur 42. Oostende verliest zijn eerste groepsmatch . BC Oostende is zijn campagne in de Champions League begonnen met een 94-77-nederlaag bij de Turkse vicekampioen Pinar Karsiyaka. In het eerste kwart was Oostende de bovenliggende partij (20-23), daarna schoten de Turken wakker. Op dinsdag 31 oktober speelt Oostende opnieuw Champions League: in Straatsburg.



clock 20:38 20 uur 38. Karsiyaka - Oostende 94-77. Quarters: 20-23, 25-14, 26-24, 23-16 Topscorers Karsiyaka: McCollum 22, Carey jr. 18, Hilliard 17 Topscorers Oostende: Jefferson 17, Tass 14, Gillet 12 . Karsiyaka - Oostende 94-77 Quarters: 20-23, 25-14, 26-24, 23-16



Topscorers Karsiyaka: McCollum 22, Carey jr. 18, Hilliard 17



Topscorers Oostende: Jefferson 17, Tass 14, Gillet 12

clock 20:37 20 uur 37. Matthias Tass staat op het punt om te scoren voor Oostende.