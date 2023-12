Met Kangoeroes Mechelen en Castors Braine sneuvelen al zeker 2 Belgische clubs in de EuroCup

Kangoeroes Mechelen heeft zijn heenwedstrijd in de 1/16e finales van de EuroCup gewonnen. De Belgische kampioen won in Antwerpen met 75-70 van Gernika, de huidige nummer 5 in de sterke Spaanse competitie.



Mechelen teerde tegen de Basken vooral op zijn Amerikaanse tandem Catherine Reese-Rae Burrell, respectievelijk goed voor 23 en 18 punten. Ook voormalig Belgian Cat Heleen Nauwelaers eindigde met 10 punten in de dubbele cijfers.



De terugwedstrijd is volgende week woensdag in Gernika.



Ook Namen mag nog dromen van een plekje in de 1/8e finales. In zijn heenmatch tegen Sassari, de nummer 7 in de Italiaanse competitie, kon Namen de schade beperken: 79-73. Volgende week donderdag zaken de Italianen af naar België.