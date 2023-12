Maxuella Lisowa wint Belgenduel van Antonia Delaere in EuroLeague met duidelijke cijfers

Maxuella Lisowa wint van Delaere in Cats-duel

Villeneuve tegen Avenida, dat betekent een nieuw duel tussen Belgian Cats in de Euroleague. In Frankrijk gingen Antonia Delaere en co het best van start, maar met een stevige tussensprint (20-10) in het tweede kwart, zette de thuisploeg orde op zaken.





De Spaanse club hield na rust gelijke tred, maar in het slot was een ontketend Villeneuve niet meer te stoppen: 26-8 in het vierde quarter. Zo wint Maxuella Lisowa het Belgenduel. Zij was goed voor 3 punten, een rebound en 4 assists. Delaere liet 2 punten, 2 rebounds en 2 assists optekenen. Eindstand: 82-58.







Quarters: 16-21, 20-10, 20-19, 26-8.