Julie Allemand smeert Emma Meesseman 1e nederlaag in EuroLeague sinds 2019 aan

Allemand wint onderonsje met Meesseman

In de EuroLeague keken met Julie Allemand (Lyon) en Emma Meesseman (Fenerbahçe) 2 Belgian Cats elkaar in de ogen.



Titelverdediger Fenerbahçe was nog ongeslagen, Lyon telde nog maar 1 zege. Maar toch hielden Allemand en co tot diep in het 4e quarter gelijke tred met de Turkse topploeg. Sterker nog: in de slotminuten perste Lyon er nog een eindsprintje uit en won het met 89-81.



Zo komt er voor Emma Meesseman een einde aan een ongelooflijke reeks van 52 overwinningen op een rij in de EuroLeague. Het was van 2019 geleden dat ze nog een EuroLeague-match verloor.





Quarters: 21-25, 24-20, 22-21, 22-15

Cijfers Meesseman: 19 punten, 6 rebounds, 4 assists

Cijfers Allemand: 12 punten, 6 rebounds, 4 assists