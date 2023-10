Fusie of niet: Soudal-Quick Step trekt volgende week gewoon op teambuilding

Bij Soudal-Quick Step gooien die fusiegeruchten de planning niet door elkaar, voorlopig toch. Volgende week komen renners en personeel van The Wolfpack samen in Turnhout, op de hoofdzetel van Soudal.

Onrust bij renners en personeel

Patrick Lefevere verstuurde zijn werknemers een week geleden een e-mail waarin stond dat er in tegenstelling tot de (fusie)berichten in de media geen concrete projecten en plannen zijn. Mocht dat toch veranderen, zou Lefevere iedereen van de ploeg op de hoogte brengen.

Als de fusie er komt, zouden er naar verluidt wel voldoende reddingsboeien zijn voor het teveel aan renners. Want er zijn nog genoeg WorldTourteams en ProContinentale ploegen met 1 of meerdere vacante zitjes.

Nog geen witte rook

Renners en personeel kunnen voorlopig alleen maar wachten op meer duidelijkheid.

Volgens Patrick Lefevere had die duidelijkheid er gisteren al moeten komen, zo was te lezen in zijn column in Het Nieuwsblad vorig weekend.

Maar van witte rook is er voorlopig nog niets te zien.

Op papier heeft het mogelijke fusieteam nog tot 15 oktober de tijd om alle nodige info en documenten (bankgarantie, ploegnaam, paying agent, CEO, ploegleiders, renners enzovoort) op te sturen naar de UCI.

De deadline nadert dus met rasse schreden.