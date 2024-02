Fenerbahçe stoot ook zonder Meesseman door tegen het Avenida van Antonia Delaere in EuroLeague

Is het omdat ze onlangs in de race voor de MVP (Most Valuable Player) van de EuroLeague van 1 naar 2 is gezet? Misschien wel, maar tegen de Polen van Lublin bewees Meesseman toch nog eens waarom zij de motor en ziel is van titelverdediger Fenerbahçe.



Meesseman werd met 16 punten topschutter voor de Turkse ploeg en vervolledigde met ook nog eens 11 rebounds haar double double (dubbele cijfers in punten en rebounds). Het is dat ze hierna vooral rust kreeg, of haar statistieken waren waarschijnlijk nog indrukwekkender geweest.



Fenerbahçe won de wedstrijd met 72-61 en behoudt zo de leiding in zijn groep. Er staan na deze 12e speeldag nog 2 groepsmatchen op het menu.