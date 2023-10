EuroLeague vrouwen: Meesseman en Fenerbahçe beginnen met zege aan campagne

clock 09:01

09 uur 01. Meesseman en Fenerbahçe beginnen met zege. Emma Meesseman heeft woensdag met Fenerbahçe op de eerste speeldag van de groepsfase van de EuroLeague basketbal voor vrouwenteams een comfortabele thuiszege (96-66) geboekt tegen Valencia. In dezelfde groep (A) won Zaragoza (met Serena-Lynn Geldof) met 85-57 van Sepsi, de Roemeense club van Bethy Mununga, die zich maar net wist te kwalificeren voor de groepsfase. Nog in groep A verloor Lyon, zonder de geblesseerde Julie Allemand, thuis met 57-67 van het Hongaarse DVTK HUN-Therm. Emma Meesseman maakt dit seizoen met Fenerbahçe jacht op een tweede EuroLeague-titel op rij. Als favoriet versloeg de ploeg uit Istanboel de Spanjaarden vrij gemakkelijk. Meesseman was meteen de MVP met 12 punten, 4 rebounds, 6 assists en 2 blocks. Voor de vrouwen van Lyon bleek de afwezigheid van zowel Julie Allemand , Marine Johannes als Juste Jocyte, ondanks de 18 punten (3 rebounds, 4 assists) van tweede point guard Marine Fauthoux, een te grote handicap. In het duel tussen de clubs van Serena-Lynn Geldof (Zaragoza) en Bethy Mununga (Sepsi-Sic) waren het de Spanjaarden die aan het langste eind trokken, met maar liefst vijf speelsters die meer dan 10 punten scoorden. Geldof was in 17 minuten goed voor 5 punten (1 rebound, 2 assists). Bij de Roemenen speelde Bethy Mununga 36 minuten (15 punten, 8 rebounds en 1 assist). .