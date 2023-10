EuroLeague vrouwen: Fenerbahce en Meesseman winnen nipt, Lyon en Allemand blijven verliezen

clock 22:27 22 uur 27. Emma Meesseman beslist match mee in het slot. Fenerbahçe blijft op kop in zijn poule, maar bij Zaragoza werd het een nagelbijter: 71-74. Emma Meesseman (15 punten, 3 rebounds en 2 assists) moest met haar Turkse team tot het gaatje gaan om de zege veilig te stellen. Tegen het Spaanse team van Serena-Lynn Geldof (6 punten, 5 rebounds, 1 assist) speelde Meesseman een beslissende rol in de slotfase. Bij Lyon speelde Julie Allemand geen hoofdrol. Haar Franse team bleef al voor de 3e keer op een rij achter met lege handen. Villeneuve-d'Ascq, met Maxuella Lisowa en coach Rachid Meziane, verloren ook al van Mersin. . Emma Meesseman beslist match mee in het slot Fenerbahçe blijft op kop in zijn poule, maar bij Zaragoza werd het een nagelbijter: 71-74. Emma Meesseman (15 punten, 3 rebounds en 2 assists) moest met haar Turkse team tot het gaatje gaan om de zege veilig te stellen. Tegen het Spaanse team van Serena-Lynn Geldof (6 punten, 5 rebounds, 1 assist) speelde Meesseman een beslissende rol in de slotfase. Bij Lyon speelde Julie Allemand geen hoofdrol. Haar Franse team bleef al voor de 3e keer op een rij achter met lege handen. Villeneuve-d'Ascq, met Maxuella Lisowa en coach Rachid Meziane, verloren ook al van Mersin.

clock 22:47 22 uur 47. Delaere verslaat Lisowa. Er was vanavond nog een duel met een stevig Belgisch tintje. Het Salamanca van Antonia Delaere klopte met 79-65 het Villeneuve-d'Ascq van bondscoach Rachid Meziane en Maxuella Lisowa. Delaere tekende voor 8 punten, 1 rebound en 1 assist in 8 minuten. Lisowa speelde 14 minuten (3 punten, 1 rebound en 1 assist).

clock 20:13 20 uur 13. Emma Meesseman was goed voor 19 punten bij Fenerbahce.

clock 19:55 19 uur 55. Lyon kansloos onderuit in Belgisch onderonsje. In het Belgische onderonsje tussen Emma Meesseman en Julie Allemand heeft de power forward van de Belgian Cats het met ruime cijfers gehaald. Lyon was niet opgewassen tegen de titelverdediger. Al na het eerste kwart was de wedstrijd gespeeld: 31-9. In het tweede kwart nam de Turkse topclub wat gas terug. Meesseman en co bouwden de voorsprong weer uit en controleerden de wedstrijd tot de laatste buzzer: 106-57. Quarters: 31-9, 18-27, 27-14, 30-7 Cijfers Meesseman: 19 punten, 6 rebounds, 5 assists Cijfers Allemand: 3 punten, 4 rebounds, 4 assists



Lyon was niet opgewassen tegen de titelverdediger. Al na het eerste kwart was de wedstrijd gespeeld: 31-9.



In het tweede kwart nam de Turkse topclub wat gas terug. Meesseman en co bouwden de voorsprong weer uit en controleerden de wedstrijd tot de laatste buzzer: 106-57.

Quarters: 31-9, 18-27, 27-14, 30-7 Cijfers Meesseman: 19 punten, 6 rebounds, 5 assists Cijfers Allemand: 3 punten, 4 rebounds, 4 assists

clock 09:01 09 uur 01. Meesseman en Fenerbahçe beginnen met zege. Emma Meesseman heeft woensdag met Fenerbahçe op de eerste speeldag van de groepsfase van de EuroLeague basketbal voor vrouwenteams een comfortabele thuiszege (96-66) geboekt tegen Valencia. In dezelfde groep (A) won Zaragoza (met Serena-Lynn Geldof) met 85-57 van Sepsi, de Roemeense club van Bethy Mununga, die zich maar net wist te kwalificeren voor de groepsfase. Nog in groep A verloor Lyon, zonder de geblesseerde Julie Allemand, thuis met 57-67 van het Hongaarse DVTK HUN-Therm. Emma Meesseman maakt dit seizoen met Fenerbahçe jacht op een tweede EuroLeague-titel op rij. Als favoriet versloeg de ploeg uit Istanboel de Spanjaarden vrij gemakkelijk. Meesseman was meteen de MVP met 12 punten, 4 rebounds, 6 assists en 2 blocks. Voor de vrouwen van Lyon bleek de afwezigheid van zowel Julie Allemand, Marine Johannes als Juste Jocyte, ondanks de 18 punten (3 rebounds, 4 assists) van tweede point guard Marine Fauthoux, een te grote handicap. In het duel tussen de clubs van Serena-Lynn Geldof (Zaragoza) en Bethy Mununga (Sepsi-Sic) waren het de Spanjaarden die aan het langste eind trokken, met maar liefst vijf speelsters die meer dan 10 punten scoorden. Geldof was in 17 minuten goed voor 5 punten (1 rebound, 2 assists). Bij de Roemenen speelde Bethy Mununga 36 minuten (15 punten, 8 rebounds en 1 assist).



In dezelfde groep (A) won Zaragoza (met Serena-Lynn Geldof) met 85-57 van Sepsi, de Roemeense club van Bethy Mununga, die zich maar net wist te kwalificeren voor de groepsfase. Nog in groep A verloor Lyon, zonder de geblesseerde Julie Allemand, thuis met 57-67 van het Hongaarse DVTK HUN-Therm.



Emma Meesseman maakt dit seizoen met Fenerbahçe jacht op een tweede EuroLeague-titel op rij. Als favoriet versloeg de ploeg uit Istanboel de Spanjaarden vrij gemakkelijk. Meesseman was meteen de MVP met 12 punten, 4 rebounds, 6 assists en 2 blocks.



Voor de vrouwen van Lyon bleek de afwezigheid van zowel Julie Allemand, Marine Johannes als Juste Jocyte, ondanks de 18 punten (3 rebounds, 4 assists) van tweede point guard Marine Fauthoux, een te grote handicap.



In het duel tussen de clubs van Serena-Lynn Geldof (Zaragoza) en Bethy Mununga (Sepsi-Sic) waren het de Spanjaarden die aan het langste eind trokken, met maar liefst vijf speelsters die meer dan 10 punten scoorden. Geldof was in 17 minuten goed voor 5 punten (1 rebound, 2 assists). Bij de Roemenen speelde Bethy Mununga 36 minuten (15 punten, 8 rebounds en 1 assist).