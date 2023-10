EuroLeague vrouwen: Fenerbahce en Meesseman walsen over Lyon in Belgisch duel tegen Allemand

clock 19:55

19 uur 55. Lyon kansloos onderuit in Belgisch onderonsje. In het Belgische onderonsje tussen Emma Meesseman en Julie Allemand heeft de power forward van de Belgian Cats het met ruime cijfers gehaald. Lyon was niet opgewassen tegen de titelverdediger. Al na het eerste kwart was de wedstrijd gespeeld: 31-9. In het tweede kwart nam de Turkse topclub wat gas terug. Meesseman en co bouwden de voorsprong weer uit en controleerden de wedstrijd tot de laatste buzzer: 106-57. Quarters: 31-9, 18-27, 27-14, 30-7 Cijfers Meesseman: 19 punten, 6 rebounds, 5 assists Cijfers Allemand: 3 punten, 4 rebounds, 4 assists .