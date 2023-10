EuroCup vrouwen: Kangoeroes Mechelen wijkt uit naar Antwerpen voor thuismatchen

clock 11:25

11 uur 25. Kangoeroes wijkt uit naar Antwerpen voor thuismatchen. Organisator FIBA Europe heeft de Winketkaai, de thuishaven van Kangoeroes Mechelen, niet geschikt verklaard voor de thuisduels in de EuroCup. De Mechelse club meldt vandaag dat ze uitwijken naar de trainingshal van de Antwerp Giants in Antwerpen. Opvallend: Kangoeroes liet verstek gaan voor de EuroLeague, omdat de Winketkaai niet voldoet aan de regels voor Europees topbasketbal. Ze dachten de EuroCup wel in Mechelen te mogen spelen. Dat blijkt nu toch niet het geval. Ze hadden dus net zo goed EuroLeague kunnen spelen. Kangoeroes Mechelen pakte de voorbije 2 seizoenen de dubbel (titel/beker). Vorig seizoen speelde de formatie van coach Arvid Diels zijn EuroLeague-matchen in Willebroek. Op 12 oktober komt Panathinaikos (Gri) op bezoek, op 19 oktober Besiktas (Tur). Ook Banska Bystrica uit Slovakije zit in de poule van de Belgische kampioen. .