EuroCup: Julie Vanloo schittert met beslissende driepunter in slotfase

Driepunter van Julie Vanloo leidt feestje in. Castors Braine heeft zijn zege van vorige week niet kunnen herhalen. Het verloor in eigen huis met 76-87 van London Lions. Braine weerde zich keurig met Nastja Claessens (18 punte, 5 rebounds) en Ine Joris (14 punten en 5 rebounds), maar leed al bij al een logische nederlaag tegen de Engelse tegenstanders. Bij Galatasaray werd Julie Vanloo gefêteerd: kort voor het einde gooide ze een driepunter binnen en besliste ze de match: 70-71 tegen Angers.

Het venijn zit in de staart voor Kangoeroes Mechelen. Kangoeroes Mechelen heeft op de eerste speeldag in groep E na een verlenging een 87-91-nederlaag geleden tegen het Griekse Panathinaikos. In de slotseconde van het vierde kwart stond de Belgische kampioen 74-72 voor, op de buzzer maakte Jazmine Jones er met een lay-up nog 74-74 van. In de verlenging kwam Mechelen opnieuw voor (79-74 en 81-79), maar weer liep het nog fout. Met 31 punten, 19 rebounds en 3 assists had Jazmine Jones een aanzienlijk aandeel in de Griekse zege. Een collectief sterke prestatie van Catherine Reese (24 ptn, 9 rbds), Paula Stautmane (20 ptn, 7 rbds), Laure Resimont (17 ptn, 9 rbds), Elina Aarnisalo (16 ptn, 4 assists) en Heleen Nauwelaers (8 ptn, 7 rbds, 8 assists) woog daar net niet tegenop.

Op de eerste speeldag heeft Castors Braine alvast het goeie voorbeeld gegeven. Castors won in Duitsland met 74-80 bij Keltern. Castors domineerde en bouwde een kloof van 19 punten uit, maar moest toch nog knokken na een dip (16-0). Ine Joris was de dirigente met 18 punten, 6 rebounds en 3 assists. Ook Nastja Claessens (15 punten en 4 assists) droeg haar steentje bij. Namen tekende uiteindelijk voor een 2 op 3 voor de Belgische clubs. Het won met 52-60 bij Benfica.

"Groep wil klaar zijn van bij de start". Kangoeroes Mechelen speelt donderdag zijn eerste Europese match tegen Panathinaikos. "Er is gezonde nervositeit", zegt coach Arvid Diels. "Onze voorbereiding was correct met 3 zeges in de Belgische competitie. Maar de speelsters kijken uit naar deze Europese campagne. Dat leeft het meeste binnen de groep, die klaar wil zijn van bij de start." Mechelen moet noodgedwongen uitwijken naar Antwerpen. "De plannen waren anders, maar we zijn het al een beetje gewoon. De grootste vraag is hoeveel Mechelaars de verplaatsing zullen maken", zegt de trainer van de kampioen en de bekerwinnaar.

"Basketringen niet op tijd geleverd". "We wilden onze thuiswedstrijden absoluut in Mechelen afwerken", vertelt voorzitter Luc Katra over de zoektocht naar de geschikte locatie voor het Europese avontuur van de Kangoeroes. "Vorig jaar kon dat niet, voor dit seizoen zochten we een oplossing in samenspraak met de stad Mechelen. We wilden een nieuwe vloer plaatsen en twee losstaande basketbalringen. Voor dat eerste kregen we toestemming, maar de torens voor de ringen waren niet leverbaar voor de eerste wedstrijd."

"Vorig jaar kon dat niet, voor dit seizoen zochten we een oplossing in samenspraak met de stad Mechelen. We wilden een nieuwe vloer plaatsen en twee losstaande basketbalringen. Voor dat eerste kregen we toestemming, maar de torens voor de ringen waren niet leverbaar voor de eerste wedstrijd."

En dus moeten de Kangoeroes net als vorig jaar verhuizen naar Antwerpen.

We zijn opgelucht dat we een oplossing konden vinden. Forfait geven, kan verregaande sportieve gevolgen hebben. . Luc Katra, voorzitter Kangoeroes Mechelen.