EuroCup basketbal: Kangoeroes Mechelen gaat in de slotfase onderuit in Turkije

Mechelen wint in Athene na straffe comeback

Kangoeroes Mechelen heeft een 80-84-zege geboekt bij Panathinaikos. Bij de rust stond de Belgische landskampioen nog 50-41 in het krijt en ook tot 1'40" van de buzzer was de thuisploeg nog in het voordeel (80-79). In de slotfase slaagden de Grieken er niet meer in om te scoren, Mechelen profiteerde. Catherine Reese was de topschutter (21 punten, 11 rebounds).



In de andere wedstrijd in groep E won Besiktas met 43-87 bij hekkensluiter Slavia Banska Bystrica. Mechelen is na drie zeges en een nederlaag leider in de groep, Besiktas staat op gelijke hoogte. Het ziet er dan ook bijzonder goed uit voor de kwalificatie voor de volgende ronde.