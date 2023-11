Emma Meesseman blinkt weer uit in de EuroLeague met 'triple double' in nog geen 20 minuten

Inhaalmanoeuvre komt te laat voor Delaere

Belgian Cat Antonia Delaere heeft met haar Spaanse ploeg Perfumerias Avenida op de derde speeldag van de groepsfase van de Euroleague basketbal voor vrouwen een 79-75-nederlaag geleden tegen het Italiaanse Virtus Bologna.



Delaere begon op de bank bij Avenida, dat na de eerste twee kwarts tegen een 41-31-achterstand aankeek. Na winst voor Bologna in het derde kwart leek de wedstrijd gespeeld, maar in het vierde kwart pakte Avenida zowaar uit met een straffe inhaalbeweging waardoor het zich opnieuw in de wedstrijd wist te knokken. De heropleving van de bezoekers kwam echter te laat en de wedstrijd eindigde op 79-75.



Virtus Bologna staat na drie speeldagen alleen aan de leiding in groep B met het maximum van de punten (6). Avenida telt net als Polkowice, Mersin en Praag 5 punten. Eerder op de avond boekte het Poolse UMCS Lublin in groep A zijn eerste zege. Het won thuis met 76-65 tegen het Roemeense ACS Sepsi, waar Belgian Cat Bethy Mununga niet in de selectie zat.