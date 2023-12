Emma Meesseman (25 punten) dirigeert Fenerbahçe naar 8e zege op een rij

Meesseman weer waardevol

Titelverdediger Fenerbahçe is nog altijd onaantastbaar in deze EuroLeague. Voor de speeldag was ook tegenstander DVTK nog ongeslagen, maar de Turken wonnen in Hongarije overtuigend met 64-81.



Emma Meesseman - vorige week nog verkozen tot Speelster van de Speeldag - was in 34 minuten goed voor 16 punten, 5 rebounds en 7 assists. Haar ploeggenote Natasha Howard was met 22 punten topschutter.