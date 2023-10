Champions League: Oostende moet meerdere erkennen in Turkse vicekampioen

clock 20:42

20 uur 42. Oostende verliest zijn eerste groepsmatch . BC Oostende is zijn campagne in de Champions League begonnen met een 94-77-nederlaag bij de Turkse vicekampioen Pinar Karsiyaka. In het eerste kwart was Oostende de bovenliggende partij (20-23), daarna schoten de Turken wakker. Op dinsdag 31 oktober speelt Oostende opnieuw Champions League: in Straatsburg. .