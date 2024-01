Champions League: Oostende hangt de bordjes gelijk tegen het Holon van Hans Vanwijn

Oostende heeft zijn eerste match in de play-ins van de Champions League verloren. De Belgische kampioen ging woensdagavond met 80-70 onderuit bij Hapoel Holon uit Israël.



Door de oorlog in Gaza werd de wedstrijd gespeeld op neutraal terrein en zonder toeschouwers, in Hongarije. Maar ook zonder zijn fans bleek Holon een taaie klant.



De Israëliërs, met een sterke Belgian Lion Hans Vanwijn (13 punten) in de gelederen, legden de basis voor hun overwinning in verdediging en beperkten de Belgische kampioen tot 70 punten. Zelf maakte Holon er 80, goed voor de overwinning in Game 1.



Het puntenverschil van vanavond doet niet ter zake. Wie als eerste 2 wedstrijden wint, stoot door naar de 1/8e finales. Volgende week dinsdag mag Oostende de 2e match voor eigen publiek spelen.



Een magere troost nog voor Oostende: Simon Buysse zorgde wel voor de fraaiste basket van de avond door vlak voor de zoemer van de rust te scoren van aan zijn eigen driepuntlijn. Bekijk hieronder de beelden van zijn buzzer beater.