BEKIJK: Oostende-speler Simon Buysse scoort vanaf eigen vrijworplijn, maar Holon van Vanwijn wint wel in CL

Filou Oostende heeft zijn eerste overwinning geboekt in de Champions League. Het won op de derde speeldag met 88-83 van het Duitse Oldenburg.



Oostende herstelde na een zwak eerste kwart (11-24) het evenwicht en ging uiteindelijk met een 47-41-voorsprong de rust in. Ook in de tweede helft was het verschil klein, maar uiteindelijk trok Oostende toch aan het langste eind. Damien Jefferson had met 23 punten, negen rebounds en twee assists een groot aandeel in de zege. Bij Oldenburg kon DeWagne Russell de nederlaag - ondanks 21 punten, drie rebounds en elf assists - niet afwenden.



Oostende staat na de overwinning op de derde plaats in groep E op twee punten van leider Straatsburg (6 punten) dat eerder op de avond met 80-65 won van nummer twee Pinar Karsiyaka (5 punten). Oldenburg is laatste met drie punten.