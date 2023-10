"Gezonde nervositeit" bij Kangoeroes Mechelen voor EuroCup: "Dit leeft bij de spelersgroep"

clock 20:42 20 uur 42. "Groep wil klaar zijn van bij de start". Kangoeroes Mechelen speelt donderdag zijn eerste Europese match tegen Panathinaikos. "Er is gezonde nervositeit", zegt coach Arvid Diels. "Onze voorbereiding was correct met 3 zeges in de Belgische competitie. Maar de speelsters kijken uit naar deze Europese campagne. Dat leeft het meeste binnen de groep, die klaar wil zijn van bij de start." Mechelen moet noodgedwongen uitwijken naar Antwerpen. "De pannen waren anders, maar we zijn het al een beetje gewoon. De grootste vraag is hoeveel Mechelaars de verplaatsing zullen maken", zegt de trainer van de kampioen en de bekerwinnaar. . "Groep wil klaar zijn van bij de start" Kangoeroes Mechelen speelt donderdag zijn eerste Europese match tegen Panathinaikos. "Er is gezonde nervositeit", zegt coach Arvid Diels. "Onze voorbereiding was correct met 3 zeges in de Belgische competitie. Maar de speelsters kijken uit naar deze Europese campagne. Dat leeft het meeste binnen de groep, die klaar wil zijn van bij de start." Mechelen moet noodgedwongen uitwijken naar Antwerpen. "De pannen waren anders, maar we zijn het al een beetje gewoon. De grootste vraag is hoeveel Mechelaars de verplaatsing zullen maken", zegt de trainer van de kampioen en de bekerwinnaar.

clock 11-10-2023 11-10-2023.

clock 13:21 13 uur 21. basketbal Wedstrijden van Israëlische basketbalclubs in Europa worden opgeschort: gevolgen voor groep van Namen

clock 10-10-2023 10-10-2023.

clock 16:51 16 uur 51. "Basketringen niet op tijd geleverd". "We wilden onze thuiswedstrijden absoluut in Mechelen afwerken", vertelt voorzitter Luc Katra over de zoektocht naar de geschikte locatie voor het Europese avontuur van de Kangoeroes. "Vorig jaar kon dat niet, voor dit seizoen zochten we een oplossing in samenspraak met de stad Mechelen. We wilden een nieuwe vloer plaatsen en twee losstaande basketbalringen. Voor dat eerste kregen we toestemming, maar de torens voor de ringen waren niet leverbaar voor de eerste wedstrijd." En dus moeten de Kangoeroes net als vorig jaar verhuizen naar Antwerpen. . "Basketringen niet op tijd geleverd" "We wilden onze thuiswedstrijden absoluut in Mechelen afwerken", vertelt voorzitter Luc Katra over de zoektocht naar de geschikte locatie voor het Europese avontuur van de Kangoeroes.

"Vorig jaar kon dat niet, voor dit seizoen zochten we een oplossing in samenspraak met de stad Mechelen. We wilden een nieuwe vloer plaatsen en twee losstaande basketbalringen. Voor dat eerste kregen we toestemming, maar de torens voor de ringen waren niet leverbaar voor de eerste wedstrijd."

En dus moeten de Kangoeroes net als vorig jaar verhuizen naar Antwerpen.

clock 16:50 16 uur 50. We zijn opgelucht dat we een oplossing konden vinden. Forfait geven, kan verregaande sportieve gevolgen hebben. . Luc Katra, voorzitter Kangoeroes Mechelen. We zijn opgelucht dat we een oplossing konden vinden. Forfait geven, kan verregaande sportieve gevolgen hebben. Luc Katra, voorzitter Kangoeroes Mechelen