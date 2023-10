LIVESTREAM: Slaat Arnaud De Lie straks ook toe in de Famenne Ardenne Classic?

Arnaud De Lie (Lotto Dstny) was donderdag de beste in het Circuit Franco-Belge en gaat vanmiddag in de Famenne Ardenne Classic voor een nieuwe overwinning.



De Lie viel vorig jaar bij zijn eerste deelname in het slot van de race, en wil nu beter doen.



"Ik start in Marche-en-Famenne zeker niet met een gevoel van een revanche", zegt De Lie.



"Het is een mooie wedstrijd, ik neem met plezier deel. We zullen starten met een mooie ploeg, de hele startlijst oogt overigens sterk. Ik zit dit seizoen aan 9 zeges en wil nog meer overwinningen pakken."



De Lie moet het opnemen tegen onder meer kersvers Europees kampioen Christophe Laporte (Jumbo-Visma), uittredend winnaar Axel Zingle (Cofidis) en snelle mannen als Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty) en Hugo Hofstetter (Arkéa Samsic).