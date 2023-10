Gereanimeerde RKC-doelman Vaessen beleefde goede nacht in ziekenhuis: "Herstel doorgezet"

Etienne Vaessen botste bij een duel tegen Ajax-spits Brian Brobbey, die Vaessen onbedoeld op zijn linkerslaap raakte.



De doelman verloor het bewustzijn en er ontstond wat paniek. De dokters waren er echter snel bij en konden Vaessen op het veld reanimeren.



Vannacht heeft Vaessen in het ziekenhuis doorgebracht. En gelukkig was het een goede nacht, zo laat Vaessens club RKC Waalwijk weten.



"We kunnen melden dat onze doelman Etienne Vaessen een goede nacht heeft doorgemaakt en zijn lijn van herstel heeft doorgezet", zegt RKC.



"Voor Etienne is het belangrijk dat hij de komende uren en dagen in alle rust kan herstellen. We willen dan ook vragen om hem en zijn gezin hiervoor de tijd en rust te gunnen."



"Namens iedereen binnen RKC Waalwijk wensen wij Etienne, en alle mensen om hem heen, heel veel sterkte toe. We hopen hem snel weer te zien op de club", besluit het bericht.